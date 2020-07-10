10 Temmuz 2020 Cuma 11:06 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:06

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na kredi ve burs nakili için başvuran adaylar KYK nakil talebi ne zaman sonuçlanır? sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK tarafından yatırılan burs ve KYK paralarının ödemelerinin başladığını açıklamıştı. KYK nakil talebi yapan öğrenciler ise E-Devlet KYK kredi nakil talebi sorgulama sayfası üzerinden sorgulama yapabilirler. Peki KYK nakil talebi ne zaman sonuçlanır? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan kredi/burs nakil işlemleri ile ilgili merak edilenler...

KYK NAKİL TALEBİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

KYK nakil talebi, başvurulan süreçten itibaren 15 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Resmi kurumlarda yapılan çoğu işlemde olduğu gibi KYK nakil talebinin sonuçlanması için işlemlerin tamamlanması için belirli bir süreç gerekmektedir. Aşağıdaki E-Devlet KYK kredi nakil talebi sorgulama sayfası üzerinden başvurunuz ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz.

E-DEVLET KYK KREDİ NAKİL TALEBİ SORGULAMA SAYFASI

E-Devlet üzerinden Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama, Sınav Notu Sorgulama, Öğrenci Belgesi Sorgulama, Doktora Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi ve Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi gibi konular hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gençlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla her geçen gün kendini yenileyen KYK, burs/kredi alan ve öğretim kurumu değişikliği yapan öğrencilerin burs/kredi nakil taleplerini de artık e-Devlet üzerinden alıyor.

KYK’dan burs/kredi almakta iken yatay/dikey geçiş yaparak ya da yeniden sınava girerek öğretim kurumu değiştiren öğrenciler, durumlarındaki değişikliği artık e-Devlet üzerinden online olarak bildirebilecek.

KYK NAKİL TALEBİ E-DEVLET'TEN

Daha önce e-Devlet ortamına taşınan kredi geri ödeme, erteleme ve burs/kredi vazgeçti işlemlerinin ardından şimdi de öğretim kurumu değişikliği yapan öğrencilerin burs/kredi nakillerini e-Devlet’e aktaran KYK, öğrencileri dilekçe yazma ve geçiş yaptıklarına dair belge gönderme yükümlülüğünden kurtarıyor.

KYK’dan burs/kredi almakta iken yatay geçiş yaparak ya da yeniden sınava girerek öğretim kurumu değiştiren öğrenciler ile ön lisans programını ara vermeden ve yıl kaybı olmadan bitirip dikey geçiş sınavıyla lisans programını tamamlayan öğrenciler, KYK nakil talebi durumlarındaki değişikliği artık e-Devlet üzerinden bildirebilecek.

KYK, geçiş yapan öğrencilerin burs/kredi nakil talebini e-Devlet’ten aldıktan sonra öğrencilerin öğrenim bilgilerini YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sitemi) üzerinden kontrol edecek. Dolayısıyla öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin hem eski öğrenim bilgilerinin hem de yeni öğretim kurumuna ait bilgilerin sistemde görünüyor olması gerekiyor.

Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs/kredi kesintisi yaşamaması için durumlarındaki değişikliği en geç bir ay içinde e-Devlet’ten bildirmesi yeterli olacak.

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