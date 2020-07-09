KYK bursları yatmayanlar ne yapacak? KYK yatma tarihleri Temmuz 2020

09 Temmuz 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:26

Öğrencilerin aldığı burs KYK paralarının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK tarafından yatırılan burs ve KYK paralarının ödemeleri başladı. Fakat parası yatmayan öğrenciler internet ortamında 'KYK neden yatmadı? KYK kredim yatmadı Temmuz 2020' sorularına cevap arıyorlar. KYK bursu yatmayan öğrenciler e-Devlet KYK burs sorgulama sayfası üzerinden hesap durumlarını öğrenebilirler. İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıkladığı KYK burs yatma tarihleri ve KYK kredi bakiye sorgulama ekranı.

2020 KYK Bursu ve Kredisi Ne Zaman Yatar? Ayın Kaçında Yatar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl binlerce kişiye burs ve öğrenim kredisi verilmektedir. Bu ücretlerin hangi günlerde, ne zaman öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı ise merak konusu olmaktadır. Binlerce öğrenci "2020 KYK kredisi ve bursu ne zaman yatar? KYK kredim yatmadı Temmuz 2020" sorularına cevap aramaktadır. Burs ve kredi ödemeleri genellikle her ayın ilk haftası başlar. Kimlik numarasının son rakamına göre ödemeler gerçekleşir. Ödemesi henüz gerçekleşmeyen öğrencilerin ise paralarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

KYK kredi ve burslarının hesaplara yatırılacağı tarih öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmektedir. 11 haneli vatandaşlık numarasının bittiği rakama göre öğrencilerin ödemeleri hesaplara belirli tarihlerde hesaplara yatırılır. İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri;

T.C. kimlik numarası 0 ile biten adaylara her ayın 6'sında burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 2 ile biten adaylara her ayın 7'si itibari ile burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 4 ile biten adaylara her ayın 8'inde burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 6 ile biten adaylara her ayın 9'unda burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 8 ile biten adaylara her ayın 10'unda burs ve kredi ödemesi yapılır.

2020 KYK Bursu ve Kredisi Saat Kaçta Yatar?

Yıllardır öğrencilerin en çok merak ettiği soruların başında bu soru gelmektedir. Ancak bu soruya cevap vermek de bir o kadar zordur. Öğrenciler paraları bittiği için, kredi kartı veya fatura borçlarını ödemek için burs ve kredi ödemelerinin saat kaçta hesaplara yatacağını merak etmektedir. KYK burs ve kredileri adayların T.C. kimlik numaralarına göre ayın belirli günlerinde hesaplara yatmaktadır. Örneğin ödemesi ayın 8'in itibariyle yapılacak olan bir kişi gün başlangıcı itibariyle hesabını kontrol edebilir. Burs ve kredi ödemeleri ilgili tarihte saat 00.00 ile 03.00 arasında hesaplara yatırılır. Gece yarısı hesaplarını kontrol edemeyen kişiler sabah saatlerinde ödemelerin hesaplara yattığını görebilir.

KYK bursları yatmayanlar ne yapacak?

KYK parası yatmayanların ise en geç 10 Temmuz'da ödemelerinin yapılması bekleniyor. KYK kredisini e-devlet öğrenim kredisi sorgulama sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.