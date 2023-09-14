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Eğitim

KYK Yurt kaydı ne zaman bitiyor? 2023 KYK Yurt Kayıtları için son gün ne zaman?

KYK Yurt Kayıtlarının başlamasıyla birlikte kayıt sürecinin ayrıntılarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/' adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen süre sonuna kadar ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silecek. Buna göre KYK Yurt Kayıtları için son gün ne zaman? KYK Yurt kaydı ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

14 Eylül 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
KYK Yurt kaydı ne zaman bitiyor? 2023 KYK Yurt Kayıtları için son gün ne zaman?
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KYK yurt kayıt tarihlerine ilişkin açıklamalar son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurt sonuçlarını erişime açtı. YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Peki KYK Yurt kaydı ne zaman bitiyor? 2023 KYK Yurt Kayıtları için son gün ne zaman? KYK yurt kayıt tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

KYK YURT KAYDI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK yurt sonuçları açıklandı. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK Yurt Kayıt tarihleri de belli oldu.

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

Yurt kayıt işlemleri 16 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 16.09.2023 saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde kayıt ücretlerini yatırarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

2023 KYK YURT KAYITLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt kayıtları için ilk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 16.09.2023 tarihinde saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlaması gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Halihazırda yurtlarda barınan öğrencilere ise eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacağı için yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmaması gerekiyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor.

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