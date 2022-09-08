KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt fiyatları 2022-2023

KYK'ya yurt kaydı işlemlerini gerçekleştiren üniversite adayları başvuru sürecini yakından takip ederken, bu yılki KYK yurt ücretlerini araştırmaya başladı. Kayıtlar 9 Eylül saat 23:00'e kadar devam edecek. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte KYK yurt fiyatları 2022-2023 hakkında merak edilenler

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri merak edilip araştırılmaya başlandı. 2022-2023 dönemine ilişkin KYK yurt ücretleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı, ancak asgari ücret ek zammının ardından yurt ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. KYK yurt ücretlerinin 500 ila 800 lira arasında olması öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi KYK yurt ücretleri ile ilgili olarak "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

KYK YURT FİYATLARI 2022-2023

KYK yurt ücretlerinin yurt tiplerine göre aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

KYK YURT FİYATLARI 2022-2023 DÖNEMİ



Depozito Ücreti - Yurt Ücreti

1. Tip yurt 683 TL - 500 TL

2. Tip yurt 752 TL - 550 TL

3. Tip yurt 820 TL - 600 TL

4. Tip yurt 888 TL - 650 TL

5. Tip yurt 957 TL - 700 TL

6. Tip yurt 1093 TL - 800 TL

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.