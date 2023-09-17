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Eğitim

KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023? KYK Yurtları okuldan kaç gün önce açılır?

Üniversite ve yurt kayıtlarını tamamlayan yeni öğrenciler, KYK yurtlarına ne zaman giriş yapabileceklerini sorguluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarına yerleşen adaylar, okullarının açılış tarihlerine göre yurda giriş yapabilecekler. Peki KYK Yurtları okuldan kaç gün önce açılır? KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023? İşte detaylar

17 Eylül 2023 Pazar 11:16 - Güncelleme:
KYK yurtları ne zaman açılıyor 2023? KYK Yurtları okuldan kaç gün önce açılır?
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KYK yurtları ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı, kayıtlarını tamamlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılacak olmasıyla birlikte öğrenciler yerleştikleri yurtların açılış tarihlerini öğrenmek istiyor. 2023-2024 eğitim döneminde yurtların açılacağı tarih, üniversitelerin açılış tarihine göre değişiklik göstermektedir. Peki KYK Yurtları okuldan kaç gün önce açılır? İşte KYK yurtlarının açılış tarihi

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR 2023?

KYK yurtlarına yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından yurtların açılış tarihi belli oldu.

Üniversite ve yurt kayıtlarını tamamlayan yeni öğrenciler, Yurt Başvuru Takvimi'nde belirtilen tarihten itibaren yurtlara girebilecekler. Eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler ise yarıyıl başlangıcından en erken 3 gün önce yurtlara girebilir.

KYK YURTLARI OKULDAN KAÇ GÜN ÖNCE AÇILIR?

KYK yurtları normalde Eylül'ün ilk haftası açılmaktadır fakat yurt kaydı olan öğrenciler üniversitenin açılış tarihinden 1 gün önce giriş yapılabilmektedir. Daha erken giden öğrenciler ise yurt il müdürlüklerini arayarak mazeretlerini bildirip, izin almak şartıyla belirlenen tarihten önce kalabilirler.

KYK Yurtları, okullar açılmadan 1 gün önce açılmaktadır.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

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