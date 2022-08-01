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Eğitim

LGS 1.nakil sonuçları açıklandı! LGS 1. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

LGS 1.nakil sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. LGS birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti.Tercih yapan öğrenciler LGS 1. tercih sonuçlarını meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler. İşte LGS 1. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı

1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
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Millî Eğitim Bakanlığı LGS kapsamında, yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları "meb.gov.tr" ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden erişime açtı. LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos ayının 1-5 tarihleri aralığında alınacak. Adaylar yerleştirildikleri okulu LGS 1. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler. İşte LGS 1.nakil sonuçları

LGS 1.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS 2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını LGS 1. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabiliyor.

LGS 1. tercih sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." dedi.

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Özer, "İkinci nakil yerleştirme sonuçları, 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezî yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek." ifadelerini kullandı.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları Ağustos ayının 1-5 tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise Ağustos'un 8'inde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

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