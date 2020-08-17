17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:57 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:57

LGS 1. nakil sonuçları MEB tarafından bugün açıklanacak. LGS tercih sonuçları kapsamında bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. nakil tercih başvurusu için harekete geçti. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, lise nakil işlemleri başladı. Okul değiştirmek isteyen ya da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. nakil tercih başvurularının ne zaman olduğunu merak ediyor. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir. LGS 2. nakil tercih başvuru ekranı ve ek yerleştirme tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Yaklaşık 1.5 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sınavı ardından bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. tercihlerini yaptı. MEB tarafından LGS ek yerleştirme tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. LGS yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bugün başlayan Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuru ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURU EKRANI E-OKUL



LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları sona erdi. Gözler 2. Nakil işlemlerinde. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

2020 LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır? LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı MEB