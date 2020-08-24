LGS 2. nakil sonuçları 2020 açıklandı! MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:27

LGS 2. nakil sonuçları 2020 MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Sonuçlar MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı http://www.meb.gov.tr/ üzerinden adayların erişimine açıldı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti. SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere ise mobil bilgilendirme ile LGS 2. nakil sonuçları 2020 bildirilecek. MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranına haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihleri arasından hangi liseye yerleştiğini merak eden adaylar MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı üzerinden nakil sonucunu sorgulayabilecek. Buna göre adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek. İşte detaylar...

Liselere Geçiş Sistemi ile beraber MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek. MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.

MEB LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okulların açıkladığı boş kontenjanlara göre adaylar dilerlerse yeniden tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda ikinci tercih sonucunda da istediği okula yerleşemeyen bireyler yeniden başvuruda bulunabilecek.

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.