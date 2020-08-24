24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:16

LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci tercihlerinde yerleşen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler ise Sınavlı sınavsız e okul boş kontenjanları araştırmaya koyuldu. Yerleştirmeler sonucunda boş kalan kontenjanlara, hiçbir lise kazanamayan öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Boş kontenjanları öğrenmek isteyen lise adayları e okul üzerinden işlemlerini geçekleştirebilecekler. Lise boş kontenjan yerleştirme başvurusu ve okulların listesi haberimizde yer alıyor.

HİÇBİR LİSE KAZANAMAYANLAR NE YAPACAK?

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç, sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.

E-OKUL LİSE YERLEŞTİRME SAYFASI

SINAVLI/SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN VE SINAVLI OKUL TABAN PUAN BİLGİLERİ



Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla; ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Liselere Geçiş Sistemi ile beraber MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS 2. Nakil sonuçları için MEB bugünü yani 24 Ağustos'u işaret etmişti. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞTİRME

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okulların açıkladığı boş kontenjanlara göre adaylar dilerlerse yeniden tercihlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda ikinci tercih sonucunda da istediği okula yerleşemeyen bireyler yeniden başvuruda bulunabilecek.

24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.