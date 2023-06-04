LGS 2. oturum kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? LGS sınav süresi

2023 LGS sınavının ilk oturumu sona erdi. Liselere Geçis Sistemi (LGS 2023) kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor. 2 oturum halinde düzenlenen sınavın ilk oturumunda öğrencilere 75 dakika, ikinci oturumda ise 80 dakikalık süre verilecek. Peki LGS 2. oturum kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? İşte LGS 2. oturum sınav süresi

LGS 2. OTURUM KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin Lise eğitimi için katıldığı LGS sınavı Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan iki oturumdan oluşuyor. 2023 LGS'de ilk ve ikinci oturum toplam 155 dakika sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS 2. OTURUM SINAV SÜRESİ



Toplam 90 sorudan oluşan Liselere Geçis Sistemi sınavının ilk oturum süresi 75 dakika olup, sınav 50 soruluk sözel alandan oluşacak.

LGS ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS 2. oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve sınav süresi 80 dakika olacak.

İkinci oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS ilk oturum saat 10.45'te sona erecek. İlk oturumun ardından 45 dakika ara verilecek.

LGS ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayıp, 12.50'de bitecek.

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