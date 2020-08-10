LGS 2. tercihler ne zaman 2020? LGS 2. tercih tarihleri

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:41

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'http://sonuc.meb.gov.tr/' internet adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından LGS 2. tercih tarihlerinde yapılan nakil işlemi gündeme geldi. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Peki LGS 2. tercihler ne zaman 2020? İşte detaylar...

LGS 2. TERCİH TARİHLERİ

LGS tercihlerinde hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yerleştirmeler 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yapılacak. LGS 2. tercih tarihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı tercih sonuçlarının ardından gözler LGS 2.tercihlerine çevrildi. Sınav sonucundan aldığı puana göre bir yere yerleşemeyen öğrenci ikinci tercihlerle birlikte boş kontenjan ve taban puanlara bakıyor. Geçen sene olduğu gibi yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için LGS 2. tercih tarihleri aşağıdaki gibidir.

LGS TERCİH VE NAKİL TAKVİMİ

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2020?

Yerleştirmeye esas LGS 2. tercih tarihleri olan 17-21 Ağustos olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Merkezi sınav puanına göre yerleştirme kapsamında tercih yapan öğrencilerden 212.485’i sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Liselere nakil başvuruları Ağustos'un 14'üne kadar alınacak. MEB E-Okul LGS tercih sonuçlarına http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

LGS yerel yerleştirme kılavuzu pdf