26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:47 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:47

LGS 2. tercihleri, LGS kapsamında yerleştirme işlemleri neticesinde bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler, 1. Nakil dönemi sonrası LGS 2. tercihleri bekleyecek. 1. Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2'nci Nakil Dönemi başlayacak ve LGS 2. tercihleri yine 4 gün sürecek. Peki LGS 2. tercihler ne zaman 2021? LGS 2. tercih dönemi tarihleri

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı LGS yerleştirme takvimine göre yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi başladı. LGS 1. nakil tercihleri Ağustos'un 30'una kadar devam ederken 1. nakil tercih sonuçları Ağustos'un 2'sinde ilan edilecek.

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ

1. Nakil tercih sonuçlarında yerleşemeyen adaylar yerleştirmeye esas ikinci nakil LGS 2. tercihlerini Ağustos'un 2-6 tarihleri arasında yapacak. Yerleştirmeye Esas 2. nakil tercih sonuçları 9 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri ilk tercihlerde olduğu gibi e-Okul VBS üzerinden alınacak. T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sisteme giriş yapan veliler veya öğrenciler boş kalan kontenjanlara göre LGS puanıyla veya yerel yerleştirme ile tercih yapabilecek.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE OLACAK?

LGS tercihleri tamamlandığında Ağustos'un 9-13'ünde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

20.08.2021 tarihinde İl/İlçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlar yerleştirmeleri tamamlayacak.