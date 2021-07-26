26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48

LGS-MEB Lise Taban puanları 2021 açıklandı. Sınavdan aldıkları puanlar neticesinde bir okula yerleşmek isteyen lise adayları Kaç puanla hangi liseye gidilir? merak ediyordu. Öğrenciler, E-okul LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları neticesinde bir okula yerleştirilecekler. LGS 2.tercihleri yapacak öğrenciler boş kontenjanlara ve okulların yani liselerin taban puanlarına göre tercihlerini belirleyecekler. İşte LGS-MEB Lise Taban puanları 2021 e-okul üzerinden LGS boş kontenjanlar.

E-OKUL LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE LGS-MEB LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

Merkezi sınav puanına göre öğrenci alan Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimlerinin tüm kontenjanları dolmuştur. Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı %98,27'ye ulaşmış, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ise oran %76,90 olarak hesaplanmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranı %77'dir. İlk yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları %95,22 oranında dolmuş, tam doluluk oranlarına oldukça yaklaşmıştır.

İlk sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin 168 bin 924'ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Böylece sınavla öğrenci alan kurumların doluluk oranı %95,22'ye ulaştı. Tercihlerini yapan liseli adayları, değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte açıklanan LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanlarına E-okul üzerinden ulaşabiliyor.

2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

LGS 2. tercihler ne zaman 2021?

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