26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:46

LGS tercih sonuçları açıklandı. LGS yerleştirmelerinde, öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. Öğrenciler, E-Okul LGS tercih sonuçları öğrenme sayfası üzerinden yerleştirme sonuçlarına erişebilirler. LGS tercih sonuçları 2021 ile birlikte Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 2 bin 91 lise için ilk yerleştirme süreci gerçekleşmiş oldu. İşte E-Okul LGS tercih sonuçları öğrenme sayfası.

LGS tercih (yerleştirme) sonuçları 2021 MEB tarafından bugün öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. İlk sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin 168 bin 924'ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Böylece sınavla öğrenci alan kurumların doluluk oranı %95,22'ye ulaştı. Tercihlerini yapan liseli adayları, değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte sonuçlara MEB.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. İşte, LGS tercih sonuçları öğrenme sayfası..

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1'inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.

1'inci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2'nci Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecek.

2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021