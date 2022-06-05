LGS ilk oturum kaç dakika? sorusu, sınava katılan öğrencilerin yakınları tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uyguladığı LGS sınavının ilk oturumu 09.30'da başladı. 2 oturumda gerçekleşecek olan sınavın 2. oturumu ise 11.30'da başlayacak. Peki LGS 1. oturum kaçta bitiyor? İşte sınav süresi ile ilgili ayrıntılar...

LGS İLK OTURUM KAÇ DAKİKA?

Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının 1. oturumu 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.

Toplamda 90 sorudan oluşacak olan LGS sınavında 1. ve 2. oturumda öğrencilere toplamda 155 dakikalık süre tanınacak.

LGS 1. OTURUM KAÇTA BİTİYOR?

LGS sınavında öğrencilere tanınan süre, sözel ve sayısal alanına göre farklılık gösteriyor.

LGS'de 1. oturum olan sözel alanda 50 soru için 75 dakika; ikinci oturum olan sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre tanınıyor.

LGS 1. oturum 10.45'te bitecek.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin lise adayı öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı'nın 1. oturumu