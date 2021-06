LGS sözel bölüm kaç dk? LGS ilk oturum kacta bitiyor?

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 09:28

LGS birinci oturumu saat 09.30'da başladı. LGS Sayısal ve LGS sözel bölüm olarak 2 oturum halinde düzenlenecek olan sınav 17 bin 793 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 8.sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği LGS sınavı, 2 oturum halinde uygulanacak olup, ilk oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Peki LGS ilk oturum kacta bitiyor? LGS sözel bölüm kaç dk? İşte detaylar...

LGS İLK OTURUM KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavının ilk oturumu 09.30'da başladı. LGS Sözel bölüm 75 dakika sürecek olup, 10.45'te sona erecek.

LGS SÖZEL BÖLÜM KAÇ DK?

LGS sınavı, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirilecek. 8.sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği LGS sınavı, 2 oturum halinde uygulanacak olup, ilk oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS sözel bölüm (ilk oturum), LGS sayısal bölüm (ikinci oturum) halinde 2 kısım halinde uygulanacak olan sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.

LGS sayısal bölüm kaç dk sürecek? LGS sözel bölümde (LGS birinci oturum) öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS Sözel bölümde 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.