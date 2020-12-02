02 Aralık 2020 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:42

LGS müfredatı 2021 değişecek mi? sorusunun yanıtı, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere geçiş sınavı olan LGS müfredatı kapsamında öğrencilerin hangi konulardan sorumlu tutulacağını açıkladı. 8. sınıfta olan ve LGS müfredatına göre çalışacak olan öğrenciler 2021 LGS konuları hakkında araştırma yapıyor. Önümüzdeki sene sınava girecek adaylar için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, LGS konuları azalacak mı? İşte detaylar...

LGS KONULARI AZALACAK MI?

Geçtiğimiz Mart ayında uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte LGS'de sorumlu olunacak konular sadece yüz yüze eğitimle alınan derslerden olmuştu. Bu sene ise LGS konuları azalmayacak olup, 2021'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak.

LGS MÜFREDATI 2021 BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

LGS 2021 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.