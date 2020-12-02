MEB YKS müfredatını açıkladı! YKS 2021 konuları neler?

02 Aralık 2020 Çarşamba 16:26 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:26

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2021) müfredatı kapsamında öğrencilerin hangi konulardan sorumlu tutulacağını bildirdi. Üniversiteye hazırlanan ve YKS müfredatına göre çalışacak olan öğrenciler 2021 YKS konuları hakkında araştırma yapıyor. Önümüzdeki sene 2021 YKS sınava girecek adaylar için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, 2021 YKS konuları neler? İşte detaylar

YKS 2021 KONULARI NELER?

Geçtiğimiz Mart ayında uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte YKS'de sorumlu olunacak konular sadece yüz yüze eğitimle alınan derslerden olmuştu. Bu sene ise YKS 2021'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak.

2021 YKS MÜFREDATI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

YKS NE ZAMAN?

2021 yılında YKS'nin yapılacağı tarih henüz belli değil. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.

Bu durumda 2021 YKS sınavının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.