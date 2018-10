LGS liselere geçiş örnek sorular MEB LGS örnek sorulara nereden ulaşabiliriz odsgm.meb.gov.tr

LGS liselere geçiş örnek sorular nasıl? MEB LGS örnek sorulara nereden ulaşabiliriz? 2019 LGS sınav tarihi ne zaman? TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi LGS için nasıl bir değişiklik yapıldı? soruların yanıtları merak edilirken konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB, liselere girişte yapılacak merkezi sınava LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı. LGS örnek soruları MEB’e bağlı olan http://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlandı. Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir. TEOG yerine gelen yeni sistem LGS'nin örnek soruları milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanı yeni sistem örnek soruları hakkında öğrencileri aydınlattı. İşte, TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi LGS hakkında ayrıntılar.

MEB, LGS örnek sorularını yayımladı. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; “Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.

LGS NE ZAMAN?



Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.



MYS NEDİR?



'Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek. Esas şey bu. Bizim biliyorsunuz AK Parti hükümetlerinin programında da var. en iyi okul, eve en yakın okuldur diye sözümüz de var. Peki 2012 yılında 10’ncu kalkınma planı hazırlanıyor. 2014-2018 yıllarını içeren. Deniyor ki eğitimle ilgili bunlar bunlar bunlar yapılsın. Evlatlarımızı kendi tercihlerine alacağız, başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek, bu ekrandan 5 tercih yapacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



Yılmaz, "Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak." şeklinde konuştu. Yılmaz TEOG'un yerine getirilen yeni sistem hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bizim getirdiğimiz bu sistemde, evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercihte bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi, istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada."



Bakan Yılmaz konuyla alakalı olarak, "Bundan sonra, adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenciler gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz"



Veliler, ortaokula kaydettikleri zaman evlatlarının bundan sonra hangi liseye gideceğini de bilebilecek. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerin üzerinden sınav baskısı kalkmış olacaktır." dedi.



"Gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmek"



TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak yeni sistem konusunda, "Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir." şeklinde konuşan Bakan Yılmaz şunları kaydetti:



"Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Fen liseleri hakkında şu bilgileri paylaştı:



"Fen lisesi sayımız 302, öğrenci sayısı 120 binin üzerinde. 12 bindi öğrenci sayısı, 120 binin üzerine çıkardık. 10 kattan fazla arttırdık. Hiçbir bölümde böyle bir artış da yok."



SINAVA GİRMEK ZORUNLU MU?



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık, isteğe bağlı. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız." diye konuştu.



"Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı"



Yeni sistemin temel felsefesinin sınava girmenin isteğe bağlı olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, "Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.



Öğrenciler merkezi olarak yerleştirilecek



Bakan Yılmaz, “Sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleşme amacıyla sınava giren öğrencilerimize beş tercih sunacağız. Beş tercih, bulunduğu yere en yakın bir tercihtir. Bir de bu sınava girenler için de beş tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler, gerekse de adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz” diye konuştu.

Kimse istemediği liseye gitmeyecek



Bakan Yılmaz, “Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluşturması bu sorunu ortadan kaldıracak. Ortaokul ile liseyi eşleştireceğiz. Birbirine denk olacak” dedi.

Kontenjan dolarsa ‘Başarı puanı’ da devreye girecek



Yılmaz, “Liselere kayıt sistemi velinin tercihine bağlı serbest kayıt sitemi. Diyelim ki bir okula 100 tane ola ki taşınma ile beraber, bir okulun çevresine geldi orda da okul başarı puanını esas alarak yerleştirme yapacağız. Yabancı eğitim kurumları isterlerse kendi sınavlarını yapabilecek. İsterlerse bakanlığın merkezi sonuçlarıyla kayıt da yapabilecek” dedi.



Şikayetler vardı Özel okullar kuşku yaratıyordu



Yılmaz, “Özel okulların puanlarını cömert verdiği ifade ediliyor algısı vardı. Bazen de bir puanla evinin yanındaki okula gidemiyor. Şikayetleri dikkate almak zorundayız. Evi yakın olana imtiyaz tanınır diye bir şey yoktu. Sınav 8. sınıfta başlıyordu ama çocuklar 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyordu. Basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirelim dedik” diye konuştu.



Her düzeyde öğrenci olacak



Bakan Yılmaz, “Adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimlerdeki öğrenci gelecek. Akademik çeşitlilik sağlanacak bu okulun başarı seviyesini yükseltecek. Bundan sonra göreceğiz ki her okul başarılı her öğrenci de başarılı olacaktır. Sınıftaki başarılı öğrenci bir çok öğrenciyi de sürükleyecektir” diye konuştu.

LGS NEDİR?



Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak. Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.



Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.



6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.



Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.



Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.



Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.



Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.



Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.