LGS Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır? LGS ortalama hesaplama

LGS OBP hesaplaması, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor. LGS tercihi için okul seçecek olan öğrenciler, LGS ortalama (OBP) hesaplaması yaparak değerlendirecek. OBP, Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını, ifade etmektedir. Peki LGS ortalama nasıl hesaplanır? İşte LGS Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplama yöntemi

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak hesaplanmaktadır.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. İşte, OBP hesaplama ile ilgili detaylar ve OBP sınavsız alan liseler hakkında merak edilenler...

LGS ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) HESAPLAMA



Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olarak hesaplanır.

Yeni sistemde ağırlıklı ortalama hesabı kaldırılarak doğrudan doğruya öğrencinin her dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalaması o dersin dönem puanını, iki dönemin ortalaması o dersin yılsonu puanını belirliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre;

Mill Eğitim İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurulmuş Olan Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yapar. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir."