LGS OBP hesaplaması, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınava katılan lise adayı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS tercihi için okul seçecek olan öğrenciler, LGS Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplaması yaparak yerleştirilebilecekleri okulları değerlendirecek. OBP, Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını ifade etmektedir. Peki LGS Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır? LGS ortalama 6. 7. 8. sınıf OBP puan hesaplama 2023

OBP NASIL HESAPLANIR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor.

Öğrencinin mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak hesaplanır. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı ise okul notlarının eklenmesiyle oluşuyor.

Öğrencilerin diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olarak hesaplanır.

Yeni sistemde ağırlıklı ortalama hesabı kaldırılarak doğrudan doğruya öğrencinin her dersten ayrı ayrı aldığı notların aritmetik ortalaması o dersin dönem puanını, iki dönemin ortalaması o dersin yılsonu puanını belirliyor.

Mill Eğitim İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurulmuş Olan Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yapar. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir.

1. Aşamada: ÖSYS'ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.

2. Aşamada ise, adayların OBP'leri mezun oldukları okulların ÖSS başarıları ile ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.