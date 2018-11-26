LGS sınav tarihi ne zaman? MEB son dakika LGS liseye giriş örnek sınav soruları ve cevapları nasıl? LGS sınavı puan hesaplamaları nasıl olacak? Liselere yerleştirmeler nasıl belirlenecek? 2018 2019 Eğitim öğretim yılı LGS hazırlık müfredatı ve süreci nasıl değerlendirilecek? soruların yanıtlarını arayan milyonlarca öğrenci ve veli için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav soruları ve cevapları ile ilgili örnek soruların yanınlanmasının ardından bugün sınav tarihi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. MEB LGS sınav tarihi ve örnek soru kitapçığı ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de

LGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

LGS SINAVI ÖRNEK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milyonlarca öğrencinin gireceği 2019 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav” nam-ı diğer LGS’ye yönelik örnek sorular yayımladı. Yayımlanan LGS örnek sorular, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavında nasıl sorular çıkacağına dair öğrencilere, öğretmenlere ve velilere fikir veriyor. LGS sayısal örnek sorularda 10 Matematik, 10 Fen Bilimleri sorusu yer alırken LGS sözel örnek sorularda 10 Türkçe, 5 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 İngilizce sorusu yer alıyor.

MEB, LGS örnek sorularını yayımladı. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; “Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.

2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, lisede güzel bir okul kazanabilmek için sınava girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci kez LGS örnek soruları yayımlandı. Özel okullardan uzmanlar LGS örnek soruları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 LGS sınavı için geri sayım sürmeye devam ediyor. LGS örnek sorularının ikinci kez yayımlanmasının ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi.

Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.





Liselere Giriş Sınavı (LGS) için daha önce örnek soru kitapçığı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, sözel ve sayısal olmak üzere ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı. 25 sözel, 25 sayısal olmak üzere toplam 50 soruya yer verilen kitapçıkta, grafik ağırlıklı sorular dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.



Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.



Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.



MEB, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS NE ZAMAN?



LGS örnek soruları ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi.



Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.

TEOG'UN YERİNE GELEN YENİ SİSTEMİN ADI



Yeni sistemi "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" olarak açıklayan Bakan Yılmaz, kısa adına ilişkin soruya, "Liseye Geçiş Sistemi" yanıtını verdi.



1 - TEOG yerine hangi sistem geldi?



‘Adrese Dayalı Yerleştirme Sistemi’ geldi. 1 milyon 200 bin öğrencinin yüzde 90’ı evinin bulunduğu yerdeki liseye yerleştirilecek. Yüzde 10’u da gireceği merkezi sınavın sonucuna göre okulunu seçecek.



2 - Yeni sistemin adı tam olarak nedir?



Milli Eğitim Bakanlığı, bu yeni yapıya ‘Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi’ adını verdi.



3- Sistem, sınav zorunluluğu getiriyor mu?



Sınava girmek isteğe bağlı. Veli isterse çocuğunu test şeklinde yapılacak bu merkezi sınava yönlendirir. Çocuk sınava girmezse mahallesindeki okula gider.



4 - Sınav ne zaman yapılacak?



Sınav, Haziran’da okullar kapanmadan yapılacak. Bir daha tekrar edelim: Sınav test şeklinde olacak.



5 - Sınavı kazanmayanlar tercihini nasıl yapacak?



Milli Eğitim’in, Mayıs’ta açıklayacağı eğitim bölgelerindeki 5 okul seçilecek. Tercihler internette yapılacak. Yerleştirme, Haziran’daki sınav sonrası olacak.







6 - Okul başarısı bu sistemde çok etkili olacak mı?



‘Adrese Dayalı Sistem’de okul başarısına göre yerleştirme yapılacak. Örneğin; bir okula 100 kişi başvurdu, o zaman okul başarı puanı dikkate alınacak.



7 - Hangi liselere sınavla girilecek?



Öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u aralarında proje okulların da yer aldığı devlete ait 600 eğitim kurumuna sınavla yerleşecek. Galatasaray, İstanbul, Kabataş, Çapa Fen Lisesi de bu 600 okul arasında olacak.



8 - Sınava giren öğrenci, kaç okul tercih edecek?



Sınava girenlerlerde okulun eve yakın olması şartı aranmayacak. 5 okul tercih edilecek. Puana göre bir yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan avantaj elde edecek.



8 - Sınava giren öğrenci, kaç okul tercih edecek?



Sınava girenlerlerde okulun eve yakın olması şartı aranmayacak. 5 okul tercih edilecek. Puana göre bir yerleştirme yapılacak. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan avantaj elde edecek.



9 - Sınavda kaç soru olacak? Açık uçlu soru var mı?



Sınav soruları çoktan seçmeli yani test olacak. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden ve tek oturumda yapılacak. 60 soruya 90 dakika verilecek.



10 - Özel okulların sınav hakkı olacak mı?



Özel okul isterse kendi sınavını yapabilecek. Ya da Milli Eğitim’in yaptığı merkezi sınavın sonucuna göre öğrenci alabilecek.



11 - Açıklanan bu sistemde değişiklikler olur mu?



Yeni sistem eğitimcilerin ve kurumların görüşü alınarak hazırlandı. Sınava 8 ay kaldı. Bu saatten sonra değişiklik yapılması pek mümkün değil.



12 - Başarı düzeyine göre sınıf ayrımı olacak mı?



Milli Eğitim, başarı düzeyine göre sınıf ayrımı ön görmedi. Çocuklar yetenek ve bilgi ayrımı yapılmadan aynı sınıfta birlikte okuyacaklar.



13 - Örnek sınav soruları yayınlanacak mı?



Milli Eğitim, önümüzdeki aylarda örnek sorular yayınlayacak. Sorular ortaokul müfredatından olacak. Ağırlıkta 8’inci sınıfta okunanlardan soru çıkacak.



14 - Bakanlık, yeni sistemle neyi amaçlıyor?



Amaç; çocukların oturdukları yerlerde okuması ve liseye sınavsız geçişin sağlanması. Merkezi sınav ise gelecek vaadeden çocuklara şans vermeyi hedefliyor.



15 - ‘Nitelikli okul’ ne demek?



Sınavla öğrenci alan, yabancı dilde eğitim veren (Örneğin; Robert Kolej) okullara, Anadolu ve fen liselerine böyle deniyor.