LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS takvimine göre tercih tarihleri

LGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. LGS tercih işlemi, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2023 LGS takvimine göre tercih tarihleri

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?



Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yıl da Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben yaklaşık 10 gün sonra başlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26.06.2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. LGS tercihlerinin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1"e bağlı kalarak veli adına yapacaktır.

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