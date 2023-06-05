İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,2947
  • EURO
    23,0359
  • ALTIN
    1342.42
  • BIST100
    5372.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS takvimine göre tercih tarihleri
Eğitim

LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS takvimine göre tercih tarihleri

LGS tercih tarihleri, 2023 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen sınava katılan ortaöğretim 8. sınıf öğrencileri tarafından merak ediliyor. Yerel yerleştirme kapsamında LGS takvimi ve tercih kılavuzu “www.meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman 2023? İşte LGS takvimine göre tercih tarihleri

5 Haziran 2023 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS takvimine göre tercih tarihleri
ABONE OL

LGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. LGS tercih işlemi, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2023 LGS takvimine göre tercih tarihleri

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yıl da Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben yaklaşık 10 gün sonra başlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26.06.2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. LGS tercihlerinin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabileceklerdir.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1"e bağlı kalarak veli adına yapacaktır.

LGS Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır? LGS ortalama hesaplama
  • LGS tercihleri
  • liselere geçiş sistemi
  • tercih tarihleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.