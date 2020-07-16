16 Temmuz 2020 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:30

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS yerleştirme kılavuzu 2020 heyecanla bekleniyordu. LGS tercih kılavuzu da sınav sonuçlarının ardından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresinden yayımlanan LGS tercih kılavuzunda okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA... LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih kılavuzunun açıklandığını son dakika haberi ile duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve LGS tercih kılavuzuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler LGS yerleştirme kılavuzu 2020 üzerinden tercihlerini yapacaklar. Meb.gov.tr ve E Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altında yer alan bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacağını söylemişti. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN SELÇUK'TAN LGS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

2020 LGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı!

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 16 Temmuz Perşembe günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

2020 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS'DE SORU İPTALİ YOK

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı. LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını ile LGS yüzdelik dilimlerini alttaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 LGS tam puan kaç kişi aldı?