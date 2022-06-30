LGS yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Liselerin kontenjanları ve illere göre yüzdelik dilimler belli oldu. Lise adayı öğrenciler e-Okul yüzdelik dilim öğrenme bağlantısı üzerinden yerleşebilecekleri kurumları öğrenebilecek. Peki LGS yüzdelik dilim nedir? İşte e-Okul yüzdelik dilim öğrenme sayfası ve kontenjanlar

LGS YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

LGS'de aldığı puanları öğrenen öğrenciler, e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri görebilecek.

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Öğrenciler, 2022 LGS'deki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.