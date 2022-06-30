LGS'de kaç kişinin birinci olduğu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. LGS kapsamında yapılan sınavın sonuçları ile birlikte Merkezî Sınav Değerlendirme Raporu da yayımlandı. Binlerce adayın katılımı sağladığı Liselere Geçiş Sınavı'nda büyük bir başarı sağlayarak tüm soruları doğru yanıtlayan 200'e yakın öğrenci tam puan alarak 2022 LGS birincisi oldu. Peki LGS'de kaç kişi birinci oldu? LGS 2022 Türkiye birincisi kim, kaç kişi full çekti? İşte sınava ait sayısal veriler...

LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçların açıklanması sonrası LGS 2022'de kaç kişinin full çektiğini merak ediyor. Bu sene LGS'de birinciliği çok sayıda öğrenci paylaştı. Buna göre; 2022 LGS'de kaç kişi birinci oldu? İşte LGS'de tam puan alan kişi sayısı

LGS 2022 TÜRKİYE BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınava giren öğrencilerden tam puan alan LGS birincileri açıklandı.

Yürütücülüğünü Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezî sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı'nda büyük bir başarı sağlayarak tüm soruları doğru yanıtlayan tam 193 öğrenci LGS'de birinci oldu.

LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

LGS birincilerinin şehirleri ve okulları ise henüz açıklanmadı.

KIZ ÖĞRENCILER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular; önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

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Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

2022 LGS'DE IPTAL EDILEN SORU YOK

Merkezî sınavda iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezî sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.