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Eğitim

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuç tarihi

2023 LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haziran ayının 4'ünde gerçekleştirilen sınava katılan öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanacak olan kılavuz eşliğinde tercihlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 LGS sonuç tarihi

23 Haziran 2023 Cuma 12:02 - Güncelleme:
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuç tarihi
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LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için tarih belli oldu. Öğrenciler LGS sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebilecekler.

LGS TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir. Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından ilk 3 okul eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorundadır. Öte yandan en fazla 5 tercih yapılabilecektir.

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