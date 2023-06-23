LGS'de kaç kişinin birinci olduğu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2023 Merkezi Sınava katılan 1.030.195 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 562'dir. Peki 2023 LGS'de kaç kişi birinci oldu, kaç kişi full çekti? LGS birincileri hangi illerden? İşte LGS'de tam puan alan kişi sayısı

LGS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU?

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Öğrenciler, sonuçların açıklanması sonrası 2023 LGS'de kaç kişinin full çektiğini merak ediyor. Geçen sene tüm soruları doğru yanıtlayan tam 193 öğrenci LGS'de birinciliği paylaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2023 sınavına ilişkin sayısal verileri henüz paylaşmadı.

Geçen sene sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

LGS BİRİNCİLERİ HANGİ İLLERDEN?



Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrencilerden büyük bir başarı sağlayarak tam puan alan LGS birincileri henüz açıklanmadı.

LGS birincilerinin sayısı ve hangi illerden çıktığı, belli olduğu anda haberimizde yer alacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS kapsamında Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?