24 Mart 2021 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:06

Lise sınavları ertelendi mi? sorusunun cevabı, Mart ayının sonunda başlaması beklenen yüz yüze imtihanlara katılacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki yüz yüze sınavların takviminde güncelleme yaptı. Yüzbinlerce öğrencinin gündeminde "Sınavlar iptal mi?" sorusu belirdi. Alınan karara göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin Mart'ın 29'undan itibaren başlatılması planlanan Lise sınavları ertelendi. İşte detaylar.

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Liseleri kapsayan karara göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınavları ile ilgili yapılan açıklamada "12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır." denildi.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları Mart'ın 26'sına kadar tamamlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç Mayıs'ın 28'ine kadar tamamlanacak.

SINAVLAR YÜZE YÜZE Mİ YAPILACAK?

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacağı duyurulmuştu.

Ortaokul sınavları iptal mi?