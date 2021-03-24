24 Mart 2021 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:35

MEB'den hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar için yüz yüze sınav açıklaması sonrası Ortaokul sınavlarının iptal olup olmadığı merak edildi. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okullarında sınavlarına belirlenen takvimde giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda sınavlar salgının seyrine göre yapılacak. Peki Ortaokul sınavları iptal mi? Ortaokul sınavları ertelendi mi?

MEB'den gelen son dakika açıklamasında hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının Mayıs'ın 3'ünden itibaren yapılacağı bildirildi. Bu noktada, ortaokul sınavlarının ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu.

ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ?

Ortaokul sınavların iptal olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde ortaokul sınavlarıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması hakkında ve sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk durumu haritasına göre yüz yüze eğitimi kademeli olarak başlattı. Düşük ve orta riskli illerde Ortaokul 5,6,7. sınıflar okula başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise uzaktan eğitim devam ediyor. Risk durumu haritası Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki hafta güncellenecek. Okula başlamayan illerde ortaokulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamamasına haritaya göre karar verilecek.

Düşük ve orta riskli illerde ortaokul 5,6,7. sınıflar haftada 2 gün yüz yüze eğitim veriliyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli iller de 5,6,7. sınıflar uzaktan eğitime devam ediyor.

81 ilde 8. sınıflar yüz yüze eğitime geçti.

Milii Eğitim Bakanlığı tarafından Liseleri kapsayan karara göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavlarının, Mayıs'ın 3'ünden itibaren yapılmaya başlanacağı belirtildi.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

MEB'in ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı yazısında, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edilmişti.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları Mart'ın 26'sına kadar tamamlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve Nisan ayının 16'sına kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç Mayıs'ın 28'ine kadar tamamlanacak.

SINAVLAR YÜZE YÜZE Mİ YAPILACAK?

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının Şubat'ın 15'i sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacağı duyurulmuştu.