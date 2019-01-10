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Liselerde Türkçe dil becerilerini geliştirecek yeni proje için işbirliği yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) arasındaki iş birliği kapsamında, lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmasına, milli ve manevi değerleri özümsemesine katkı sağlanması amacıyla yarışmalar yapılacak.

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MEB Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ile Din Öğretimi Genel müdürlükleri ile TDED arasında, lise öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirecek yeni proje için iş birliği gerçekleştirildi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş birliğinin, lise öğrencilerinin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanması, okuma, anlama ve yazma becerilerinin artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi, milli ve manevi değerleri daha iyi özümsemesine katkı sağlanması gibi birçok konuda faydalı olacağını söyledi.

TDED ile "Hatırla ve Hayal Et 1071'den 2071'e Medeniyet ve Tarihte Yolculuk" başlığı altında yarışmalar düzenleyeceklerini belirten Vural, "Tüm lise öğrencilerinin katılabileceği deneme, hikaye ve şiir yarışmaları sürecini başlatacağız. Öğrencilerimiz hem tarihimize ve medeniyetimize açacakları pencereden bakacak hem de geleceğe dönük hayal, tasavvur ve fikirlerini kağıda dökecek." dedi.

- Başarılı eserler kitaplaştırılacak

Vural, eserlerin değerlendirmesinin Türk Dil Kurumunun (TDK) desteğiyle, Bakanlık ve TDED temsilcileri, akademisyenler ile alan uzmanlarının yer alacağı seçici kurul tarafından yapılacağını anlatarak, "Değerlendirmelerin ardından il ve ülke bazında dereceler belirlenecek. Türkiye'de finale kalan, başarılı görülen eserlerin basımı ve yayımı da söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

TDED Ankara Şube Başkanı Abdullah Erdem Cantimur da iş birliğiyle öğrencilerin hem edebiyat becerilerinin geliştirilmesini hem de geleceğe dönük perspektif ortaya koymasını amaçladıklarını vurguladı.

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cantimur, protokolün yeni yazarlar ve şairlerin yetişmesine vesile olacağına işaret etti.

Yarışmalarda her kategoriden ilk üçe giren ve mansiyona layık görülen öğrenciler, TDED tarafından para ve TDK, TDED yayımlarıyla ödüllendirilecek.

Ayrıca derece elden eden öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin ödül törenine katılımlarına ait ulaşım ve konaklama giderleri de TDED tarafından karşılanacak.

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