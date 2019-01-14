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Liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri güncelleniyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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Özer, AA muhabirine Milli Eğitim Bakanlığının LGS kapsamında sınavsız yerleştirme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleri ile yapıldığını anlattı.

İlk olarak derslik ve sınıf kapasiteleri güncellendi

Bakan Yardımcısı Özer, ilk olarak 2019'da sınavsız yerleştirme yapılacak tüm liselerin derslik ve sınıf kapasitelerini yerinde tespit ederek mevcut verileri güncellediklerini bildirdi.

Özer, Bakanlığın bu alandaki çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Her bir okulun türü ve coğrafi konumunu da tespit ederek merkezi bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) oluşturduk. Bu çalışma 2018 yılı sonu itibarıyla tamamlandı. Artık kayıt bölgeleri bu yeni veri tabanı kullanılarak oluşturulacak. Kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla sahadaki arkadaşlarımızla, il müdürlerimizle birlikte her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunları tek tek inceliyor ve çözümler geliştiriyoruz."

Özer'in verdiği bilgiye göre LGS kapsamındaki sınavsız yerleştirmede Marmara Bölgesi il müdürleri ile yapılan ilk toplantıya, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bilecek, Bursa, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il müdürleri katıldı.

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