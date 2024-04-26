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Eğitim

Maarif'ten Asya açılımı

Türkiye Maarif Vakfı, küresel eğitim alanında Asya'da önemli bir atılım yaparak The Education University of Hong Kong ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Endonezya'da ise Türk tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine çalışmalar yapacak olan Türkiye Çalışmaları Merkezi kurdu.

26 Nisan 2024 Cuma 21:37 - Güncelleme:
Maarif'ten Asya açılımı
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Altı kıta, 52 ülkedeki okullarıyla ve her yıl dünyanın eğitim alanındaki öncü isimleriyle dünya eğitim gündemini İstanbul Eğitim Zirvelerinde konuşturarak küresel eğitimde ülkemizi merkeze alan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), şimdi de Asya'da iki önemli adım attı. TMV, The Education University of Hong Kong ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, UNESCO iş birliğiyle Hong Kong'da düzenlenen "Eğitimin Geleceği 2024" konulu uluslararası konferansta Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası vizyonunu ve Maarif Vakfı'nın eğitimdeki rolünü anlattı.

23-25 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşen konferans sırasında, TMV Başkanı Akgün ile The Education University of Hong Kong Rektörü Prof. Dr. Chi Kin John Lee ile ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Türkçe öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı için Hong Kong'da bir Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin kurulmasını öngörüyor. Ayrıca, iki kurum arasında eğitimci değişimi programları ve ortak çalıştaylar düzenlenmesi planlanıyor. The Education University of Hong Kong ile Türkiye'deki üniversiteler arasında ortak eğitim programları açılması da gündemde.

ENDONEZYA'DA MAARİF TÜRKİYE ÇALIŞMALARI MERKEZİ KURULDU

Maarif'in Asya'daki ikinci atılımı ise Endonezya'da oldu. Endonezya Üniversitesi uhdesinde faaliyet gösteren Stratejik ve Küresel Çalışmalar Enstitüsü (SSGS) bünyesinde Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi'nin (Maarif Center for Turkiye Studies) kurulmasına ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Asya'da ilk olacak olan Türkiye Çalışmaları Merkezinin kuruluşuna ilişkin imza töreni Cakarta'da, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ile Endonezya Üniversitesi Stratejik ve Küresel Çalışmalar Merkezi Direktörü Dr. Athor Subrato arasında, Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın katılımları ile gerçekleşti.

Türk tarihi, kültürü, siyaseti ve ekonomisi üzerine yapacağı akademik çalışmalarla iki dost ülke arasındaki eğitim ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen Maarif Türkiye Çalışmaları Merkezi, Asya Bölgesi üzerine araştırma yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için önemli bir fırsat oluşturacak. Merkez bünyesinde Türk dilinin yanı sıra, Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi, Türkiye Asya İlişkileri, Türk Dünyası, Türk Kültürü, Sosyolojisi ve Sanatı üzerine dersler verilmesi planlanıyor.

2016 yılı itibariyle Asya Pasifik Bölgesinde eğitim faaliyetlerine başlayan TMV'nin, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" çerçevesinde gerçekleşen bu atılımı ile köklü tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Asya ülkeleri ile halkları birbirine bağlayacak bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor projelerinin çalışılması, iki ülke arasındaki stratejik ve eğitim iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AKGÜN: EĞİTİMDE ASYA İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Yeni imzalanan anlaşmalar ile ilgili konuşan Vakıf Başkanı Birol Akgün Maarif Vakfı'nın dünyanın altı kıtasında eğitim faaliyetlerinde bulunduğunu ifade ederek, Vakıf için Asya'nın öncelikli alanlardan biri olduğunu ve Avusturalya, Pakistan, Afganistan ve Kırgızistan'da okul açtıklarını, yeni hedefin uzak Asya'ya da açılarak farklı işbirlikleri yoluyla eğitim alanında ilişkilerini güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

  • Türkiye Maarif Vakfı
  • Asyada Eğitim
  • Türkiye Çalışmaları Merkezi

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