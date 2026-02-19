İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7745
  • EURO
    51,7289
  • ALTIN
    7018.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Ramazan coşkusu
Eğitim

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Ramazan coşkusu

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ramazan ayının manevi atmosferini hissettirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi, süslemeler yapıldı.

HABER MERKEZİ19 Şubat 2026 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Ramazan coşkusu
ABONE OL

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri öğretmenleri eşliğinde ramazan manevi havasını okullarına taşıdı.

Okulda öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında okulun koridorları ve sınıfları geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donatıldı.

Hem eğlendiren hem de farkındalık kazandıran etkinliklerde öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahneledi.

11 ayın sultanı olan ramazan ayının sevincini yaşayan öğrencilere tatlı, mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.