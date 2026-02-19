Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Ramazan coşkusu

Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri öğretmenleri eşliğinde ramazan manevi havasını okullarına taşıdı.

Okulda öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında okulun koridorları ve sınıfları geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donatıldı.

Hem eğlendiren hem de farkındalık kazandıran etkinliklerde öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahneledi.

11 ayın sultanı olan ramazan ayının sevincini yaşayan öğrencilere tatlı, mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.