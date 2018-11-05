MEB mesleki eğitimde kurumsal kalite güvence sistemini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrencisi bulunan 3 bin 469 mesleki ve teknik eğitim kurumunun tamamı 7 tema ve 70 gösterge üzerinden kurumsal değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirmede okulun eğitim-öğretim ortamı ve alt yapısı, okulda eğitim alan öğrencilerin başarı, devam ve disiplin durumları, okul tarafından yürütülen rehberlik çalışmaları, okulun proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları, okul tarafından gerçekleştirilen sosyal etkinlik çalışmaları, okul sağlığı çalışmaları ve okul yönetimi gibi temalar dikkate alındı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılına ait mesleki ve teknik eğitimi veren kurumların değerlendirme raporunun bu ay yayımlanması planlanıyor.

"Okullarımız için kalite güvence sistemi kuruyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite güvence sistemi kuruyoruz." bilgisini paylaştı.

Özer, bu çerçevede, öncelikle her bir okulun kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacağını, raporun kanıta dayalı bir şekilde, her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştireceklerini ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını içereceğini bildirdi.

Okulların yıllık öz değerlendirme raporları çerçevesinde belli aralıklarla kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacağını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermektir. Belirli periyotlarla kurumsal dış değerlendirmeye yönelik raporlar yayımlayacağız ve raporlarla başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmalar yapacağız."