Bakanlýk, Ölçme ve Deðerlendirme Yönetmeliðine göre gerçekleþtirilecek yazýlý ve uygulamalý sýnavlara iliþkin merak edilen konularla sýkça sorulan sorularý internet sitesinden yanýtladý.

Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, 41 sorunun detaylý yanýtlarýna yer verilirken, ortak yazýlý sýnavlarýn Bakanlýk tarafýndan ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklý uygulamasýnýn olduðu vurgulandý.

2023-2024 eðitim öðretim yýlýnda 6. sýnýflarýn Türkçe ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazýlýlarýyla ikinci dönem birinci yazýlýlarýnýn, 9. sýnýflarýn Türk dili ve edebiyatý ve matematik derslerinin birinci dönem ikinci yazýlýlarýyla ikinci dönem birinci yazýlýlarýnýn ortak yapýlacaðý hatýrlatýlan açýklamada, þunlar kaydedildi:

"Ayrýca bu öðretim yýlý için Bakanlýkça belirlenen sýnavlar dýþýnda il veya ilçe geneli ortak yazýlý sýnavlar da yapýlabilecek. Bunlarýn hangi ders ve sýnýf düzeyinde olacaðý, milli eðitim müdürlüklerince okullara duyurulacak. Bu öðretim yýlýna mahsus olmak üzere Bakanlýkça, il ve ilçe geneli yapýlacak ortak yazýlý sýnavlarda çoktan seçmeli sorular kullanýlacak. Gerekli altyapý hazýrlandýktan sonra bu sýnavlarda da açýk uçlu sorular kullanýlabilecek. Bunun dýþýnda kalan tüm ortak yazýlý sýnavlar ile diðer tüm yazýlý sýnavlarýn sorularý açýk uçlu veya açýk uçlu ve kýsa cevaplý sorulardan oluþacak."

Bakanlýk tarafýndan yapýlacak ortak yazýlý sýnavlarýn sorularýnýn Ölçme, Deðerlendirme ve Sýnav Hizmetleri Genel Müdürlüðünce hazýrlanarak okullara gönderileceði bildirilen açýklamada, "Sýnav uygulamasý okulda görevli öðretmenlerce, deðerlendirilmesi ise okul veya ölçme deðerlendirme merkezi müdürlüklerince yapýlacak." ifadesi kullanýldý.

- ZORLUK DERECESÝ OKULDAKÝ SINAVLARLA AYNI OLACAK



Ülke ve il geneli ortak yazýlý sýnav uygulamasýnda soru-cevap anahtarlarýnýn merkezden hazýrlanacaðý belirtilen açýklamada, þu bilgilere yer verildi:

"Ortak yazýlý sýnav sorularý için tek kaynak, ders kitaplarý ve kazanýmlarý olacak. Bu nedenle ortak yazýlý sýnavlar, kapsamý ve zorluk derecesi okulda yapýlan sýnavlarla ayný olacak. Ortak yazýlý sýnavlar için öðrencilerin özel bir hazýrlýk yapmasý gerekmeyecek. Ortak yazýlý sýnavlarýn yapýlacaðý gün ve saatlerde eðitim öðretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek. Her sýnav sonrasýnda ders öðretmenlerince sýnav analizi yapýlacak. Öðrenci, sýnýf ve okul genelinde ortak öðrenme eksikliði veya öðrenme eksikliði ve yanlýþ öðrenme varsa bunlarýn telafi edilmesi amacýyla öðrencilere geri bildirim verilecektir.

Öðrenci, 100 üzerinden aldýðý puaný daha önceden olduðu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek. Türkçe, Türk dili ve edebiyatý ve yabancý dil derslerinin sýnavlarý yazýlý ve uygulamalý olmak üzere iki aþamada yapýlacak. Bu derslerin önce yazýlý sýnavlarý, sonra her öðrenci için yeteri zaman ayrýlacak þekilde ders öðretmeni tarafýndan dinleme ve konuþma becerilerini ölçecek þekilde uygulama sýnavlarý yapýlacak. Uygulamalý sýnavlar dinleme ve konuþma becerilerini ölçecek þekilde yapýlacak. Dinleme ve konuþma becerilerini ölçen sýnavlar ayrý ayrý puanlanacak."