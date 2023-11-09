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Eğitim

MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını erişimine sundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi için yeni biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneklerini öğretmenlerin erişimine sundu.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 12:15 - Güncelleme:
MEB yeni örnek etkinlik ve ölçme araçlarını erişimine sundu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik yeni örnek etkinlikler ve ölçme araçları hazırlandı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan etkinliklere ek olarak ilkokullar için matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden süreç odaklı ve durum belirlemeye yönelik hazırlanan etkinlikler yayımlanarak öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örneklerine bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

  • öğretmenler erişimi
  • sosyal gelişim takibi
  • Milli Eğitim Bakanlığı

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