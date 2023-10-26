MEB'den Cumhuriyetin 100. yılı filmi

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılına özel kısa film hazırlandı. Filmde Türkiye'nin kurtuluşunda stratejik rol oynamış olan vatan evlatları işaret edilerek, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bugünkü öğrencilerin de tıpkı önceki akranları gibi Türkiye'ye sağlayacakları katkıların ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında oynayacakları rolün önemi vurgulandı. Filmde üç öğrencinin Milli Mücadele'ye katkı veren üç tarihsel karakterle olan benzerlikleri anlatıldı. Filmdeki öğrencilerin ilki, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında vatana hizmet etme hayaliyle 14 yaşındaki Salihlili Mehmet'in gazi Mehmetçikleri savaşta hayata bağlamak için gösterdiği çabadan esinlendi. İkinci öğrenci, henüz 12 yaşında bir çocuk olan Nezahat Onbaşı'nın savaş sırasında askeri mesajları şifreli bir şekilde telgrafla ileterek sağladığı katkıyı örnek aldı. Üçüncü öğrenci ise, 15 yaşındaki Gazi Cemal'in savaş anında bölükler arasındaki iletişimi sağlayarak savaşın seyrini değiştirmesindeki rolünden hareketle Türkiye Yüzyılı'nda cumhuriyete sağlayacağı katkıları ortaya koydu.

Filmde 100 yıllık Cumhuriyetin şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencilerin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikayelerini ünlü oyuncu Volkan Severcan seslendirdi. Severcan'ın sesine ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen 100. Yıl Marşı eşlik etti.