İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2278
  • EURO
    29,7579
  • ALTIN
    1817.3
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Eğitim

MEB'den Cumhuriyetin 100. yılı filmi

Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla kısa bir film hazırladı.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
MEB'den Cumhuriyetin 100. yılı filmi
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılına özel kısa film hazırlandı. Filmde Türkiye'nin kurtuluşunda stratejik rol oynamış olan vatan evlatları işaret edilerek, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bugünkü öğrencilerin de tıpkı önceki akranları gibi Türkiye'ye sağlayacakları katkıların ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında oynayacakları rolün önemi vurgulandı. Filmde üç öğrencinin Milli Mücadele'ye katkı veren üç tarihsel karakterle olan benzerlikleri anlatıldı. Filmdeki öğrencilerin ilki, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında vatana hizmet etme hayaliyle 14 yaşındaki Salihlili Mehmet'in gazi Mehmetçikleri savaşta hayata bağlamak için gösterdiği çabadan esinlendi. İkinci öğrenci, henüz 12 yaşında bir çocuk olan Nezahat Onbaşı'nın savaş sırasında askeri mesajları şifreli bir şekilde telgrafla ileterek sağladığı katkıyı örnek aldı. Üçüncü öğrenci ise, 15 yaşındaki Gazi Cemal'in savaş anında bölükler arasındaki iletişimi sağlayarak savaşın seyrini değiştirmesindeki rolünden hareketle Türkiye Yüzyılı'nda cumhuriyete sağlayacağı katkıları ortaya koydu.

Filmde 100 yıllık Cumhuriyetin şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencilerin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikayelerini ünlü oyuncu Volkan Severcan seslendirdi. Severcan'ın sesine ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen 100. Yıl Marşı eşlik etti.

  • Milli Eğitim Bakanlığı
  • 100 yılı filmi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.