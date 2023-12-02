MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına ''Armağan'' kitabı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan Armağan kitabında, Cumhuriyet'in yüz yıllık tarihinde özel eğitim ve rehberlik alanlarının gelişmesine öncülük eden Halil Fikret Kanad, Mitat Enç, Refia Uğurel Şemin, Feriha Baymur, Hasan Tan, Yahya Özsoy, Doğan Çağlar, Doğan Cüceloğlu, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Ayla Oktay, Adnan Kulaksızoğlu ve Hasan Bacanlı tarafından kaleme alınan kaynak niteliğindeki on iki makale yer alıyor.

Kitabın sunuş bölümü için bir yazı kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimin, milli ve stratejik karakteri ile ülkenin temeli ve vatan evlatlarının aydınlık yarınları için en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Eğitimin bu vasfı ile öğretmenlerin gelecek nesilleri, ülkenin milli değerleriyle, bilimle ve öğrenme sevgisiyle donatarak, büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirten Tekin, "Her biriniz, evlatlarımızın birbirinden farklı ihtiyaçlarına uygun eğitimi sunmak için çabalıyorsunuz. Sadece öğreterek değil, aynı zamanda öğrencilerinizin potansiyellerini keşfetmelerine rehberlik ederek de hayatlarına dokunuyorsunuz. Tüm çabalarınız ve fedakarlıklarınızın bir takdiri olarak öğretmenliği sadece bir meslek değil yaşam biçimi edinmenizde size ilham kaynağı olması amacıyla hazırlanan bu 'Armağan' kitabı, sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ALANLARINDAKİ ÖNCÜLERİMİZİN İLHAM ALMAYI AMAÇLADIK"

Cumhuriyet'in ilk 100 yılında, özel eğitim ve rehberlik alanlarında birbirinden değerli eğitim öncüleri ve bilim insanları yetiştirildiğine işaret eden Tekin şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki ülkemizin yetiştirdiği bu değerler, bizleri Türkiye Yüzyılı'na hazır hale getirmede büyük fayda sağlamıştır. 'Armağan' kitap serimizin ilki olan bu kitapta Cumhuriyet'in imkanlarıyla ve kendi öğretmenlerinin gayretleriyle eğitim ve öğretimde yol kat etmiş, dahası kendileri de aynı bilinçle nesiller yetiştirmiş olan çok kıymetli şahsiyetlere yer verilmiştir. Dr. Halil Fikret Kanad'dan Prof. Dr. Hasan Bacanlı'ya bu kitapta bahsedilen tüm isimler gerek kendi eğitim hayatlarıyla gerekse yaptıkları çalışmalarla hepimize örnek teşkil etmişlerdir. Bilgelikleriyle, alanlarındaki çağdaş ve etkili uygulamalarıyla yeni nesil eğitimciler için adeta birer rehber olmuşlardır. Ülkemizin yüz yıllık tarihinde büyük katkılar sağlamış bu emektar isimler, Bakanlığımızın Armağan kitap vesilesiyle, özel eğitim ve rehberlik alanlarının mihenk taşları olarak tarihimize kalıcı bir şekilde not edilmektedir. Bu seçki ile Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının kıymetli şahsiyetlerini anmayı, özel eğitim ve rehberlik alanlarındaki öncülerimizin eğitim yolculuklarından ilham almayı amaçladık."

Eğitimcilere bundan sonraki çalışmalarında da kaynak teşkil edecek, "Armağan" kitabının bugünden itibaren dağıtımı yapılacak.

Kitaba aynı zamanda Bakanlığın dijital platformlarından da ücretsiz erişilebilecek.