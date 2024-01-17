İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1295
  • EURO
    32,7694
  • ALTIN
    1956.99
  • BIST100
    8011.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • MEB'den okullarda ''disiplinler arası'' yaklaşımı artıracak yeni düzenleme
Eğitim

MEB'den okullarda ''disiplinler arası'' yaklaşımı artıracak yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 'bütüncül eğitim yaklaşımı' kapsamında yeniden düzenlenen Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'ne göre, farklı alanlardaki zümreler, müfredatların uygulanması ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde disiplinler arası yaklaşımı artıracak.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
MEB'den okullarda ''disiplinler arası'' yaklaşımı artıracak yeni düzenleme
ABONE OL

Okullardaki eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına yönelik temel ilkeler ve işlevleri düzenleyen Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nde, "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni düzenlemede, aynı zümre öğretmenlerinin birbirini desteklemesi, tecrübe paylaşımında bulunması, alınacak kararların daha etkili ve verimli bir şekilde uygulanması ve farklı zümre öğretmenlerinin bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla 2 farklı uygulamaya vurgu yapıldı.

Mevzuata yansıyan bu kapsamdaki ilk uygulama, okul zümre öğretmenlerinin tecrübelerinin artırılması için zümre öğretmenlerince yapılacak "ders ziyaretleri" üzerine getirilen yeni hüküm oldu.

Bu kapsamda, aynı zümre öğretmenleri istemeleri halinde tecrübe paylaşımı için birbirlerinin derslerini izleyebilecek. Ders izleme, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla mümkün olacak. Her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez tecrübe paylaşımı amacıyla ders ziyaretleri yapılabilecek, böylece iyi uygulama örneklerinin etkin şekilde okul genelinde yaygınlaştırılması amaçlanacak.

- FARKLI ZÜMRELERDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM VURGUSU

İkinci uygulama ise farklı alanlardaki zümre öğretmenlerinin eğitim süreçlerinde işbirliklerinin artırılması üzerine olacak.

Bu kapsamda, "bütüncül eğitim yaklaşımı" çerçevesinde, farklı alanlardaki zümre öğretmenleri, ders müfredatlarının uygulanması ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde yürüttükleri disiplinler arası yaklaşımı artıracak.

Böylece tüm eğitim ve öğretim süreçleri, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınacak, öğrenme alanı, konu, kazanım ve öğrenme hedefleri bu yaklaşımla belirlenecek.

Uygulama ile eğitim-öğretim süreçlerinde birden fazla disiplinin bilgi ve yöntemlerinin kullanılması sağlanacak ve farklı derslerde anlatılan benzer konu içerikleri bir bütünlük içinde anlatılarak kalıcı öğrenme hedeflenecek.

- ORTAK ÇALIŞMALAR TAKVİME BAĞLANARAK UYGULANACAK

Zümreler arası yapılacak ortak çalışmalar, takvime bağlanarak uygulanacak. Böylece ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak.

Bunun yanında, zümrelerde, öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için planlamalar yapılacak, sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyetler hazırlanacak.

Zümreler ayrıca, okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibini yapacak. Öğrencilerin gelişim düzeylerinin, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılımlarının da planlaması yapılacak.

Öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmalar da zümrelerce planlanacak.

- ORTAK SINAVLARLA İLGİLİ GÖREVLER DE MEVZUATA EKLENDİ

Yeni yönergeye, Bakanlığın bu yıl uygulamaya koyduğu ortak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili zümrelerin yapacağı işlemlere ilişkin de yeni hüküm eklendi.

Bu kapsamda, ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrasında ve dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sınav analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması, gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.