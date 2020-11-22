22 Kasım 2020 Pazar 16:21 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 16:21

Medeni Kanuna göre erginlik yaşı kaçtır? KPSS sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu sona erdi. Bugün gerçekleştirilen KPSS sınavına katılan adaylar tarafından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Sınavda adaylara yöneltilen KPSS sorularından biri Medeni Kanuna göre erginlik yaşı kaçtır? oldu. Buna göre; Medeni Kanuna göre erginlik yaşı kaçtır? İşte çok merak edilen Erginlik yaşı KPSS sorusunun cevabı

MEDENİ KANUNA GÖRE ERGİNLİK YAŞI KAÇTIR?

KPSS Ortaöğretim sınavında uygulanan vatandaşlık testinde adaylara, medeni kanuna göre erginlik yaşının kaç olduğu sorusu soruldu.

Medeni kanunun Kişiler Hukuku kısmına göre; Medeni Kanuna göre Erginlik yaşı (18) onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

Medeni Kanun'a göre kişiler 18 yaşını doldurduklarında ergin kabul edilir. Ancak bazı durumlarda 18 yaşından önce de kişiler ergin sayılabilir. 18 yaşını doldurma şartının istisnaları evlenmek ve 16 yaşını doldurmak şartıyla mahkeme kararıdır.

Özetle erginlik yaşı 18'dir.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS Ortaöğretim)oturumu sona erdi. KPSS Ortaöğretim sınavı bugün 81 ilde 188 merkezde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulandı. Sınavda adaylara 130 dakika süre verildi.

Ortaöğretim KPSS adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

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