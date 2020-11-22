22 Kasım 2020 Pazar 16:21 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 16:21

TEMA Vakfı kurucusu Toprak Dede kimdir? KPSS sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu sona erdi. Bugün gerçekleştirilen KPSS sınavına katılan adaylar tarafından soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Sınavda adaylara yöneltilen KPSS sorularından biri TEMA Vakfı kurucusu Toprak dede lakaplı Hayrettin Karaca oldu. Peki TEMA Vakfı kurucusu Toprak Dede kimdir? Toprak Dede lakaplı TEMA kurucusu Hayrettin Karaca nereli?

Toprak Dede olarak tanınan Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusudur. Çevre aktivisti olan Karaca, başarılı bir iş insanıydı. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu.

TEMA VAKFI KURUCUSU HAYRETTİN KARACA (TOPRAK DEDE) KİMDİR?

Hayrettin Karaca (4 Nisan 1922, Bandırma[1]- 20 Ocak 2020, İstanbul), Türk sanayici ve çevre aktivisti. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi.

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir.



Hayrettin Karaca bu konuda şöyle konuşmaktadır:

"Ben sanayici olmak istemiyordum. İstediğim edebiyatla ilgilenip kalan zamanımı doğayla iç içe geçirmekti. Fakat o günlerde babamıza karşı çıkmak söz konusu değildi."

Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazine bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir.

Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır.

Kendisiyle yapılan nehir söyleşiden Erozyon Dede- Hayrettin Karaca Kitabı başlıklı bir kitap yayınlanmıştır.

TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı olan iş insanı, 20 Ocak 2020'de hayatını kaybetti.

"Toprak Dede" adıyla bilinen TEMA Vakfı kurucu Onursal başkanı Hayrettin Karaca İstanbul'da 97 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 22 Ocak 2020'de Fatih Camii'nden alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.

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