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Eğitim

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Öğretmenlerin hepsi kadroya geçirilmelidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur” dedi.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Öğretmenlerin hepsi kadroya geçirilmelidir
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamasında Bahçeli, "Öğretmen demek dünya demektir. Aynı zamanda öğretmen demek cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, öğrenme susuzluğumuzun pınarı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın mihmandarı ve müşahidi anlamına gelecektir. Biliyoruz ki eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu süreç, satırlar ve sınıflar arasında değil, elbette gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran emek, fedakarlık, özveri, merhamet ve aydınlık meşaledir.

Öğretmenlerimizin her daim yanında olacağız. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır. Ücretli, sözleşmeli veya bir başka ad ve tanım altında hiçbir öğretmen kalmamalı, etap etap hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur. Çünkü öğretmen; Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında hain terör saldırıları sonucunda şehit düşen, ayrıca bir sebeple hayatını kaybetmiş bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, çalışan veya emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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