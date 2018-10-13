Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Asıl derdimiz eğitimde küresel rekabet

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ortak Akıl Arama Konferansı"na katılan Ziya Selçuk, kentte eğitime yönelik faaliyetlerden gurur duyduğunu dile getirdi.

Eğitimcilerin gayretlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Selçuk, "Bütün illerimizde bu tür çalışmalar yapılmasını çok çok önemsiyorum. Çünkü ortak dilimiz olmazsa ortak hayallerimiz olmaz. Ortak hayallerimizin olabilmesi için önce dili düzelteceğiz, dil düzeldikçe düşünce, düşünce düzeldikçe hayaller düzelecek. O zaman biz koşmaya başlayacağız." diye konuştu.

Selçuk, bilim ve teknolojinin, kendilerini son derece hızlı bir şekilde "dünyanın dördüncü büyük kırılması" dedikleri bir döneme taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani dijital, fiziksel ve biyolojik olanın, üçünün aynı bedende buluşacağı bir çağdan söz ediliyor. Bu çağ bizim için elbette tedirgin edici ama içerisinde müjdeler de taşıyor. Eğer biz sadece bilinç düzleminde, sadece akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi birkaç konu üzerinde, tahmin etme becerisi gibi birkaç konu üzerinde bir ülkenin eğitim başarısını ölçersek, çok sağlıklı ölçme yapmış olmayız. Bizim daha bütünsel bir değerlendirmeye, çocuklarımızı çift kanatlı büyütmeye ihtiyacımız var. Yani çocuğun hem bilgisi, becerisi, hem onun manevi tarafını da zenginleştirmek gerekir. Mükemmel dediğimiz kelimenin gereği neyse onu yapmak yolculuğunda olmamız gerekiyor. Eğer bu olmazsa sadece belli kazanımlar üzerine inşa edilmiş bir eğitim öğretim sürecinden söz edilir. O zaman da biz insan yetiştirmeyiz, beşer yetiştiririz."

Bu çerçevede Sakarya ile ilgili beklentileri olduğunu aktaran Bakan Selçuk, "Bizim bir gelecek tasavvurumuz olmalı ve bu gelecek tasavvurunu beslemek için fedakarlık ve gayret dönemine ihtiyacımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim asıl derdimiz küresel rekabet"

Bakan Selçuk, "Bizim asıl derdimiz, küresel rekabet. Yani dünyayla rekabet etmek ve Türkiye'nin dünyada önünü açmak, iddia sahibi olan ülkeye dönüşmektir. Bugünkü hayata ve doğaya karşı pusu kuran bakış açısı karşısında daha medeni bir bakış açımız ya da net cevabımız yoksa, o zaman biz eğitimi gerçekten kendi doğası içerisinde konuşmuyoruz. Sadece belli kazanımlar, müfredatlar ve beceriler üzerinden eğitimi konuşuyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

Bir bakanlığın, teşkilatın gerçekten eğitim sistemini çok hızlı ve mükemmel biçimde dönüştürmesinin kolay olmadığını dile getiren Selçuk, "Aslında bir bakanlığın ya da ekibinin Milli Eğitim Bakanlığının bugünkü yapısını dönüştürmesi çok zor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ortaya koyduğu iradeyle bunu yapabileceğimizden çok eminim. Çünkü bu, bu tür bir liderlikle gelişebilecek bir şey. Diğer türlü bütün bakanlıklarımızın, Türkiye'deki toplumun tamamının katkısı olmaksızın, bunun altından kalkmak biraz zor." vurgusu yaptı.

Çıkışta gazetecilerin sorusunu da yanıtlayan Bakan Selçuk, buradaki çalışmaların bütün illere örnek olması temennisinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Bu çalışmaların daha derinleşmesi ve gelişmesi için herhangi bir ihtiyaç söz konusu olursa Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapmak istediğimizi belirtmek isterim. Bugün arkadaşların yaptığı grup çalışmalarının her birinde Sakarya'nın eğitim sisteminin büyümesi için nasıl bir vizyon, misyon, hangi değerlerle ve yol haritasıyla ne yapılabilir sorusunun cevaplarının arandığı bir durum söz konusu. Buradan ortaya çıkacak sonuçlarla Sakarya'nın eğitim sisteminin çok daha güçle şekilde hayata geçirileceğinden eminim." dedi.

Selçuk, daha sonra öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.