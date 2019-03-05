Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıklar tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
- AA
"Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz."
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