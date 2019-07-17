26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,692
  • 6,3857
  • 256.936
  • 99776.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'PDR' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında görev yapan eğitimcilerin sorunlarını çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PDR alanında görev yapan eğitimcilerin "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"nde daha önce yapılan değişikliklere ilişkin eleştirilerine yönelik açıklamada bulundu.

Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"PDR alanında görev yapan meslektaşlarımızın yönetmelik başta olmak üzere tüm sorunlarını paydaşlarla birlikte çözüm odaklı bir bakış açısıyla ele alan ve rehberlik sistemini eğitimin diğer bileşenleriyle bir bütün olarak tasarlayan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada flaş gelişme

İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi

İstinaf, 15 Temmuz'da İBB'nin işgali davasına ilişkin kararını verdi

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız' demişti... Ceza yağdı

'Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız' demişti... Ceza yağdı

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Babadan oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

Babadan oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

HDP'li belediye asmıştı... Tepki çeken tabela indirildi

HDP'li belediye asmıştı... Tepki çeken tabela indirildi
 

POPÜLER HABERLER

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması: S-400'den sonra savaş uçağı...

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

Etiket kumpası can yakıyor

Etiket kumpası can yakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA