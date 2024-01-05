Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okul yaptırmak istediğimiz bazı kentlerde belediyelerle sorun yaşanıyor

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Tekin, Valilik ek hizmet binasındaki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte eğitim öğretim sürecinin niteliğinin arttırılması, koşulların daha nitelikli hale getirilmesi için alınması gereken tedbirleri görüşmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim yetkilileriyle bir araya geldiklerini, detaylı değerlendirme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tekin, kentteki öğretmenevi ve bir okulla ilgili problemlerin olduğunu, deprem sebebiyle yık-yap kararı alınan okullarla ilgili gerekli çalışmaları yürüttüklerini, kararlar aldıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak illerde ihtiyaç duyulan bölgelerde okul yapmak için bütçeden pay aldıklarını, belediye başkanlarının kendilerine destek olduğunu belirten Tekin, bazı kentlerde ise belediyelerle bu konuda problem yaşadıklarını anlattı.

Okul yapacaklarına, bütçelerinin bulunduğuna ancak arsa üretilemediğine dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

"Arsa üretiyoruz, imar ve iskan gibi yerel yönetimlerden kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Okullarımızın belediyeler tarafından yapılması gereken giderlerinin karşılığında bizden istenen rakamların çok yüksek olduğu belediyelerle karşı karşıya kalıyoruz. En son Eskişehir'de, İzmir'de yaşadığımız problemler... Bütün bunları göz önünde bulundurarak ben diyorum ki eğitim ve öğretim süreci yerel yönetiminden velisine, iş adamından hayırseverine, sivil toplum örgütünden kamu kurumlarına kadar hep beraber destek olmamız gereken bir süreç. Yerel yönetim seçimleri de yaklaşıyor. Ben yerel yöneticilerden, yönetimlere aday olan arkadaşlardan eğitim öğretim süreçleriyle ilgili projelerini de kamuoyuyla paylaşmalarını ve bu sürece destek olmalarını istiyorum.



Bu noktada Sivas Belediye Başkanı'mıza gerçekten teşekkür ediyorum. Okullarımızın ihtiyaçları, öğretmenlerimizin dertlerinin dinlenmesi, öğrencilerimize destekler konusunda Sivas Belediyesi, gerçekten güzel şeyler yapıyor."

- KENTTEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Kentteki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Tekin, 21 yıl önceki derslik sayısının yaklaşık yüzde 50 üzerinde olduklarını söyledi.



Öğrenci sayısı azalmış olmasına rağmen bu noktada bulunduklarına dikkati çeken Tekin, şunları dile getirdi:



"Göstergeler, Türkiye ortalaması açısından bakıldığında Sivas'ta hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamalarının üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız ama Sivas'ın coğrafi alanının genişliğinden kaynaklanan lokal ihtiyaçlar var, onları da biraz önce masaya yatırdık. Onlarla ilgili de gerekli tedbirleri alacağız. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şu tabloyu gördükten sonra bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten 21 yıl önceyle kıyas kabul etmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız."

- "OKULLARDAKİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİRİNCİ SINIF"

2002 yılında "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar" başlığıyla PTT'nin başlattığı kampanya kapsamında o dönem öğretmen, öğrenci ve velilerden 100. yılın Milli Eğitim Bakanlığına yazılmış mektupların PTT tarafından kendilerine gönderildiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Okuduğumda inanın içim acıdı. Çok değil, 21 yıl önce öğretmenlerimiz, çalıştıkları okullarda fare istilasından, elektriklerinin olmamasından, su olmamasından bahsediyor ve diyor ki: 'İnşallah 100. yılda Türkiye'de bu tür problemlerle karşı karşıya bulunmayız.' Şu anda okullarımızın büyük çoğunluğu doğal gaz ve inşaat teknolojisi anlamında da gerçekten birinci sınıf ki şöyle söyleyeyim size, 6 Şubat depremleri de dahil depremlerin hiçbirisinde neredeyse bu tarihten sonra yapılan okullarımız hasar görmedi. Bu, inşaat kalitesi, yapı kalitesi açısından da tabloyu gösteriyor. Bunları görünce Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitim öğretim süreçlerine katkısından dolayı Milli Eğitim Bakanı, bir eğitim gönüllüsü, bir veli olarak bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."