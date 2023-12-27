Milli Eğitim Bakanı Tekin: Spor ve sanat dersleri çok önemli

Bakan Tekin, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen "100. yıl ve eğitim" temalı iller arası kısa film yarışması ödül törenindeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamındaki etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Ülke genelindeki 56 bin okulun tamamında Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili en az bir etkinlik yapıldığını belirten Tekin, "Birden fazla etkinlik yapılan okullarımız çok fazla. Kabaca baktığımızda, her okulda ortalama üçer beşer etkinlik düşündüğümüzde 100. yılla ilgili Türkiye genelinde 150-200 bin dolayında etkinlik yapmış oluyoruz." diye konuştu.

Tekin, bakanlık merkez teşkilatı olarak da Cumhuriyet'in 100. yılının Türkiye'nin tamamında hak ettiği şekilde kutlanması için çeşitli etkinlikler planladıklarını, dün başlayan Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitim Sempozyumu'nu da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşık 102 yıl önce düzenlediği ilk Maarif Kongresi'ndekine benzer biçimde "yeni yüzyıl da öğretmenler üzerine inşa edilecek" anlayışıyla planladıklarını anlattı.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maarif Kongresi'nin açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği, 'Kurtuluşun iki boyutu var. Birisi silahla, birisi akılla yürütülen boyutu. Silahla yürütülen boyutunu yürüttük, akılla ilgili boyutunu da sizler yapacaksınız' diye hitap ettiği öğretmenler... Onlara hitap ederken kullandığı kendimize ait milli referanslarla, milli medeniyet algımız üzerine inşa edilmiş yepyeni bir eğitim sistemi, şarktan ya da garptan eğitim sisteminin içerisine sokulmuş unsurların ülkeyi içine düşürdüğü durum üzerinden analiz yaparak kendi medeniyet değerlerinin üzerine eğitim sistemi inşa etmenin zorunluluğu bugün hala aşikar."

- "CUMHURİYET'E DOĞRU TİYATRO OYUNU HER YERDE SES GETİRDİ"

Bakan Tekin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununun dün akşam 12. gösteriminin Ankara'da yapıldığını hatırlatarak, sahneye koyanların oyunu "Cumhuriyet'in 100 yılı içerisinde yapılmış en güzel sanat eserlerinden bir tanesi." şeklinde tanımladıklarını aktardı.

Tiyatro eserinin salonda bulunan oyuncularına teşekkür eden Tekin, "Oyun, gittiği her yerde ses getirdi. Bu ve buna benzer Türkiye'de toplumsal birlikteliği sağlayabilecek adımlar, kararlılıkla ve cesaretle atılır diye ümit ediyorum. Toplumsal birliğimizden rahatsız olan kitlelerin dezenformasyonları, aleyhte algı oluşturma çabaları maalesef nihayetinde bu ülkenin toplumsal birliğine zarar verecek şeyler. Yılmadan, usanmadan bu birlikteliği sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

- "SPOR VE SANAT DERSLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

"100. yıl ve eğitim" temalı kısa film yarışmasını çok önemsediğini dile getiren Tekin, "Çocukların kendi yeteneklerini yönetebilmesi için spor ve sanat dersleri çok önemli, bu yönde adımlar atıyoruz. Bu etkinlik bu açıdan önemli. Çocukların yeteneklerini geliştirmeleri için teşvik edici bir adım olduğu ümidindeyim. Çocuklarımızın, toplumu bir arada tutan değerleri, sanatsal yöntemlerle ifade etmelerini önemsiyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, "100. yılı, sadece Bakanlık Merkez Teşkilatı olarak değil; okullarımızın her tarafında kutlayıp, Türkiye Yüzyılı'na tıpkı 100 yıl önceki gibi başarılı, idealist ve projeksiyonu olan bir başlangıç yapma bizim için önemli. 100. yıl coşkusunun yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize enerji, yepyeni bir motivasyon vermesini temenni ediyorum." dedi.

- "100. YIL VE EĞİTİM" TEMALI İLLER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI

MEB tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100. yıl ve eğitim" temalı iller arası kısa film yarışmasında deneysel, belgesel ve canlandırma türlerinde hazırlanan filmler değerlendirmeye alındı.

Filmlerde öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları görev aldı. İl milli eğitim müdürlükleri, yarışma kapsamında yükseköğretim kurumları ile işbirliği yaparak danışmanlık ve ekipman desteği aldı.

Kısa film yarışmasına 47 ilden başvuru geldi. Ön jüri 10 filmi, ana jüri ise bunlar arasından ilk 3 dereceyi elde eden filmleri belirledi.

Yarışmada birinciliği "Unutulmaz" isimli film ile Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü; ikinciliği, "Aziz" isimli film ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, üçüncülüğü "Kabala" isimli film ile Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

Bakan Tekin ve "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununda sahne alan sanatçılar derece elde edenlere ödüllerini takdim etti.