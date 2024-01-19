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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili mevcut yönetmeliğe göre, ara sınıflarda fiyat belirleme yetkisinin Bakanlıkta, başlangıç sınıflarıyla ilgili yetkinin ise özel okullarda olduğunu bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninin ardından basın mensuplarının özel okul ücretleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Kovid-19 salgın dönemi, deprem ve benzeri nedenlerle daha önce özel okul ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Tekin, "Halihazırda mevcut yönetmeliğimize göre, başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'mizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Yani özel okulların ara sınıflar için TEFE, TÜFE bölü 2 artı yüzde 5'e kadar zam yapma hakları var." diye konuştu.

Özel okul birlikleriyle, derneklerle ve özel okul temsilcileriyle bu konuları sık sık görüştüklerini dile getiren Tekin, "Bize bu konuda taahhütte bulundular. Özel okullar bunu değerlendirecekler." dedi.

Bakan Tekin, her kademenin ilk sınıfında, yani okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bağlayıcı bir hüküm bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. Dün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanı'mız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz, kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili yönetmelik hükümlerine tabiler. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili fiyat belirleme yetkileri özel okullarda.

Ben özel okulları başından beri Milli Eğitim Bakanlığının bir paydaşı olarak görüyorum. Onlardan talebim, beklentim de paydaş olmanın bilinciyle toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci oluştururlarsa mutlu oluruz. Şu ana kadar onlarla ilişkilerimiz de çok sağlıklı gidiyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Hep bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiler. Bahsi geçen konuları da kendileriyle konuşacağız. Bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi özel okullarımız biliyorsunuz erken kayıt ve benzeri süreçlerle her yıl ocak ayında bu kayıt sürecini başlatıyorlar. Bunun da yakın bir zamanda bizim onlarla yapacağımız görüşmeler neticesinde sağlıklı bir zemine oturacağına inanıyorum."

  • yusuf tekin
  • eğiyim

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