'Mobil Tır'ı Van'da

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:34

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyetine başladı.

Kentteki bin ilkokul öğrencisine yönelik iki günlük program çerçevesinde, tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitimler verilecek.

Etkinliklerin ilk gününde tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Programa katılan Vali Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın bölgeyi dolaştığını söyledi.

Tırın Anadolu'da çocukları bilgilendireceğini belirten Bilmez, "İki gün boyunca çocuklara trafik eğitiminin verilmesi ve çocukların trafik dedektifi olmaları, anne babaların araç kullanırken kuralara uymaları hususunda bilinçlendirme çalışması yapılacak. Sürücülerin çocuklar sayesinde kurallara daha çok uyacağını umuyorum. Tır, ilimizde iki gün kalacak. İhtiyaç halinde tekrar talepte bulunuruz." diye konuştu.

Eğitimin eğlenceli geçtiğini ve önemli bilgiler öğrendiklerini dile getiren öğrenciler ise bundan sonra trafikte daha dikkatli olacaklarını, büyüklerini kurallara uyma noktasında uyaracaklarını aktardı.

Bilmez, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte çocuklara kırmızı düdük ve trafik kartlarını teslim etti.